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Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu sel suları şelaleye dönüştü.

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:30 Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü
'in ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu sel suları şelaleye dönüştü.
Tarsus'a bağlı ve 10 mahallenin yol bağlantısını sağlayan Yalamık Mahallesi yolunda ulaşım sel suları nedeniyle durma noktasına geldi. Sel sularının yaklaşık 50 metre yükseklikten şiddetli şekilde akarak şelaleye dönüşmesi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, yağmur sularının taşıdığı çamur ve küçük kaya parçalarının bir anda yolu kapladığı görülüyor.
Gür bir şekilde akan ve şelaleye dönen sular nedeniyle köye giriş ve çıkış saatlerce yapılamadı.
(Ersoy Yalçın/İHA)

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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