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Tarsus'ta sendika binasına kumar baskını

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sendika binasına yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 199 kişiye toplam 243 bin 775 TL idari para cezası kesildi.

14.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:56Tarsus'ta sendika binasına kumar baskını

MERSİN'in ilçesinde bir sendika binasına yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 199 kişiye toplam 243 bin 775 TL idari para cezası kesildi.

Yenice Mahallesi'ndeki bir sendika binasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında kumar oynamada kullanılan 2 bin 477 adet tombala pulu, 1 numaratör, 3 projeksiyon cihazı, 1 kamera kayıt cihazı, 1 mikrofon ve çok sayıda evrak ele geçirildi, kumar oynayan 199 kişi de suçüstü yakalandı. Bu kişilere toplam 243 bin 775 TL idari para cezası uygulandı. yöneticisi ile şirket yetkilisi 5 şahıs hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Sendika, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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