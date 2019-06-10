Tarsus'ta sergi açılışı

Mersin
'de, Tarsus
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce geleneksel yıl sonu sergisi düzenlendi.
Merkezin Müdürü Mehmet Gürsoy
, açılışta yaptığı konuşmada, "Hayat Boyu Öğrenme" programları kapsamında yapılan çalışmaları yıl sonu sergisinde buluşturduklarını söyledi.
Tarsus ilçesi genelinde 175 farklı alanda 895 adet kurs açtıklarını belirten Gürsoy, 17 bin 695 kursiyerin eğitim gördüğünü aktardı.
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal da kurslara katılanların yaptıkları el işi ve sanatsal çalışmaların aynı zamanda aile ekonomilerine de katkı sağladığını vurguladı.
Konuşmaların ardından sergi gezildi.
Kaynak: AA
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