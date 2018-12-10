Tarsus'ta Seyir Halindeki Tır Yandı

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde seyir halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 06 AZ 9234 tır, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu üzerinde hareket halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.
Sürücü, dumanları fark edip tırı Damlama mevkisinde durdurdu. A.G, söndürme tüpüyle yangına müdahalede ederken, vatandaşlar da durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin uzun çabaları sonrası yangın söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Pozantı,Mersin,Tarsus
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:59