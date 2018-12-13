Tarsus'ta "Sıfır Atık Projesi" Kapsamında Eğitim Verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:10



13 Aralık 2018 Perşembe 16:10

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Mersin'in Tarsus Belediyesi çalışanlarına eğitim verildi.Belediyen yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünde görev yapan çevre mühendisleri, proje kapsamında belediye tesislerinde verilen eğitime katıldı.Mühendisler, belediye çalışanlarına sürdürülebilir üretim ve tüketimle döngüsel ekonomi modeli konularında bilgiler verdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, projeyi önemsediklerini belirterek, "Projeyle temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin arttırılması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azaltılmasının, duyarlı tüketici duygusuna sahip olunmasının, ülkemiz için tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanmasını hedefliyoruz. Kurumumuzun mevcut durumu değerlendirilip, ihtiyaçlar belirlenip, planlama yapılmıştır. Proje hakkında farkındalığın artması için gereken çalışmalar yapılmaktadır." ifadesini kullandı.