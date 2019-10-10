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Tarsus'ta sokak hayvanları için 500 kilo mama toplandı

Tarsus'ta Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kampanyada toplanan 500 kilo kuru mama, barınağa bağışlandı.

10.10.2019 15:08Tarsus'ta sokak hayvanları için 500 kilo mama toplandı
Tarsus'ta Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kampanyada toplanan 500 kilo kuru mama, barınağa bağışlandı.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Anıt Lions Kulübü ile sokak canlılarına yönelik mama kampanyası düzenledi. Proje kapsamında hayvan severlerin desteği ile 500 kilo kedi ve köpek maması toplandı. Toplanan mamalar Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Tarsus Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece insanlar için değil, bir arada yaşadığımız, aynı çevreyi paylaştığımız patili dostlarımız için de var gücümüzle çalışıyoruz. Mama desteğinde bulunan tüm Tarsus halkına teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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