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Tarsus'ta su kanalları korkulukları onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus ilçesinde su kanalları ve tahliye kanalları kenarlarında bulunan ve özellikle boğulma olaylarının yaşanmamasına büyük katkı sağlayan korkulukların, kırılan, zarar gören ve yıpranan bölümlerini onarıyor.

14.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:24Tarsus'ta su kanalları korkulukları onarılıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçesinde su kanalları ve tahliye kanalları kenarlarında bulunan ve özellikle boğulma olaylarının yaşanmamasına büyük katkı sağlayan korkulukların, kırılan, zarar gören ve yıpranan bölümlerini onarıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, Altaylılar Mahallesinden geçen su tahliye kanalı, DSİ'ye ait Cetvel ırmağı ve Gazipaşa Caddesi'ne paralel olarak giden Paşalar Sekisi bölgesinde kanal kenarında bulunan korkulukların, farklı nedenlerle zarar gören bölümlerini onardı.

Trafik kazalarından zarar gören noktalarda onarım

Büyükşehir ekipleri, söz konusu alanların dışında özellikle trafik kazaları sırasında zarar gören korkulukları da seri şekilde onarıyor.

Tarsus kent merkezinde bulunan cadde ve bulvarlar üzerinde yer alan ve kazalarda hasar gören orta refüj korkulukları da ekipler tarafından hızla onarılıyor.

Ekipler, bazı kamu kuruluşları veya okullarda da talebe göre korkuluk veya tel örgü tadilat çalışmaları gerçekleştiriyorlar. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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