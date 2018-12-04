Tarsus'ta Şüpheli Ölüm

04 Aralık 2018 Salı 11:18



04 Aralık 2018 Salı 11:18

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi şüpheli şekilde öldü.Alınan bilgiye göre, bugün sabah 06.00 sıralarında 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, olay yeri Kayadibi Mahallesi'ne gitti. İddiaya göre, O.U. isimli kişi Kayadibi Mahallesi'nde 33 E 4384 plakalı otomobil içerisinde arkadaşı Halil Yetimçok isimli şahıs ile oturdukları sırada, maskeli 2 erkek şahsın yanlarına gelerek Halil Yetimçok'u bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.O.U. o sırada paniklediğini ve olay yerinden kaçmaya çalışırken aracın yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma düştüğünü iddia etti.Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada, bıçaklanan Halil Yetimçok'un hayatını kaybettiğini, araçta bulunan O.U. isimli şahsın da hafif şekilde kaza sebebiyle yaralandığını tespit etti. O.U. isimli şahısta herhangi bir bıçak ve ateşli silah yara izi bulunmadı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN