Haberler» Güncel» Haber

Tarsus'ta TAKİK toplantısı

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (TAKİK) üyeleriyle bir araya geldi.

06.09.2019 16:58 Tarsus'ta TAKİK toplantısı
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (TAKİK) üyeleriyle bir araya geldi.
TAKİK tarafından kent sorunları, ekonomi ve sektör sorunlarının konuşulduğu toplantı düzenlendi.
Otcu, yaptığı konuşmada, ilçenin, başta ekonomik yönden olmak üzere tüm alanlarda kalkınabilmesi için herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirtti.
TAKİK Başkanı Ruhi Koçak da bu tür toplantıları önemsediklerini ifade ederek, "Burada TAKİK altında çeşitli meslek gruplarından oluşan üyelerimiz var. Her bir meslek grubunun da farklı sorunları, önerileri ve beklentileri bulunuyor." dedi.
Toplantıya Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı.

Sertel Otcu, Ekonomi, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54   "Çevreci Komşu Kart" kazandırdı
19:53   Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı
19:53   Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
19:52   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı
19:52   Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu
19:52   New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı
19:50   İl Sağlık Müdürü Bulut, sağlık kurumlarını inceledi