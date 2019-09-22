Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tarsus'ta tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte tren ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

22.09.2019 00:11Tarsus'ta tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte tren ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Yenice Mahallesi Yunacık Yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22.15 sıralarında Adana- Niğde istikametinde olan 63641 sefer sayılı olan yük treni, hemzemin geçitten geçişi sırasında Yunacık istikametinden gelen M.E.'nin idaresindeki 63 B 4554 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü M.E. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.E., bebek B.E. ve K.B.E. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:15 Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar
00:11 Tarsus'ta tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:08 Nazilli'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
23:54 Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor
23:53 Düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı
23:51 Ayılar arı kovanlarına saldırdı
23:39 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 tutuklama...Olay anı kamerada