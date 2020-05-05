Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Tarsus'ta üstgeçidin yıpranan bağlantı noktaları onarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve kent trafiğinin önemli noktaları arasında yer alan Şehit Pilot Üsteğmen Sunay Atilla Üstgeçidi'nin bağlantı noktalarında genleşmeye dayalı oluşan yıpranma ve boşluklar, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldı.

Tarsus'ta üstgeçidin yıpranan bağlantı noktaları onarıldı
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
Mersin'in Tarsus ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve kent trafiğinin önemli noktaları arasında yer alan Şehit Pilot Üsteğmen Sunay Atilla Üstgeçidi'nin bağlantı noktalarında genleşmeye dayalı oluşan yıpranma ve boşluklar, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldı.

Tarsus'u kuzey-güney istikametinde geçen Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve altından Langen Bulvarı'nın yanı sıra demiryolları hatlarının da geçtiği üstgeçit, yaklaşık 28 yıldan bu yana vatandaşlara hizmet veriyor. Üstgeçitten her gün binlerce araç geçiş yapıyor.

Kent trafiğinin büyük oranda yükünü çeken üstgeçidin kuzey-güney hattında bulunan 2 ve güney-kuzey hattında bulunan 2 ve toplamda 4 birleşme noktasında genleşmeye dayalı olarak son dönemlerde boşluklar meydana geldi.

Dilatasyon plakası boşluğu olarak adlandırılan 4 noktada, konuya uzman ekip tarafından önce söküm ve zemin hazırlık işlemi yapıldı.

Otoyol viyadüklerinde ve diğer köprülerde uygulanan sistemin aynının yapıldığı Sunay Atilla Üstgeçidi bağlantı noktalarına özel plakalar monte edildi. Ardından beton dökülüp, asfaltlama işlemi yerine getirildi. Çalışmalar nedeniyle bir süredir kapalı olan üstgeçit, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti Haberler
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz’dan ’Oruç tutuyor musun?’ sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben Haberler
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Haberler››Güncel››Tarsus'ta üstgeçidin yıpranan bağlantı noktaları onarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: Kepez'den Antalya'nın simgesine yatırım - Haber 12:16: Kursiyerler tarafından üretilen 5 bin maske kaymakamlığa teslim edildi - Haber 12:16: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili vaka ve ölümler artıyor - Haber 12:16: Kayseri'de taksilere getirilen sınırlandırma kaldırıldı - Haber 12:15: Çataklı: "Yurtlarda 67 bı·n 197 kişi karantinaya alındı. - Haber 11:39: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti - Haber 11:05: 1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu - Haber 10:39: Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? - Haberler 10:34: Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı - Haberler