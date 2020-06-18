Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandıMERSİN'in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir evin kilerinde 250 gram esrar maddesi ile 20 kök hint keneviri ele geçirildi.

18.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:15
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir evin kilerinde 250 gram esrar maddesi ile 20 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi T.K., tutuklandı.
Yenice Mahallesi'nde T.K.'nın evinde kenevir yetiştirdiği ve satışını yaptığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kilerinde yapılan arama 'Dünya' isimli narkotik köpeği uyuşturucu maddeyi tespit etti. Yapılan aramada 250 gram esrar maddesi, 20 kök hint keneviri ile 1 adet çalıntı ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel, Haber

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