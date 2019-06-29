29.06.2019 19:29
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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tarsus

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda H.G. ve Y.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet terazi, 1 adet av tüfeği, 614 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularının yapılması için ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin , Tarsus , 3. Sayfa

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