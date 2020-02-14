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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kilo toz skunk ele geçirildi.

14.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:41Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
'in ilçesinde 1 kilo toz skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Bağlar Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle bir arabayı takibe alan ekipler, bir süre izleme yaptı. Yapılan takibin ardından arabayı durdurarak arama yapan ekipler, 1 kilo toz skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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