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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satan ve temin eden 14 şüpheli polis ekiplerince yakaladı.

26.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:41
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
Mersin 'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satan ve temin eden 14 şüpheli polis ekiplerince yakaladı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonda, M.Ö. adlı şahsı 0.5 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile B.B., E.Ö. ve A.K. adlı zanlıları 54 adet sentetik uyuşturucu hap ile A.Ö., N.A. ve T.B. adlı şahısları 15 adet ecstasy olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilere "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" suçundan işlem başlatan polis, yine bunlarla birlikte şüphelilerin uyuşturucu maddeleri satın aldıkları tespit edilen B.S. ve M.T.'den 85 gram toz bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 490 TL, C.A.'dan 296 adet sentetik uyuşturucu hap, D.K., E.S. ve O.H., D.S.'den 116 adet ecstasy olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

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