Tarsus'ta uyuşturucu zanlısı 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.İ (20), C.D (21) ve H.Y (18) tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN
Emniyet Müdürlüğü
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Kaynak: İHA