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Tarsus'ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Tarsus'ta başlayan çalışmalar kapsamında, vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik dağıtılmaya başlandı.

02.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:03
Tarsus'ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti
Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Tarsus 'ta başlayan çalışmalar kapsamında, vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik dağıtılmaya başlandı.

Kendi imkanlarıyla maske ve dezenfektan üretimi yapan Tarsus Belediyesi, kaymakamlıktan alınan liste dahilinde ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlara gıda malzemesi, eldiven, maske ve dezenfektan dağıtımı yapmaya başladı. Ayrıca ekipler ilçede bulunan hastanelerde doktorlara ve yardımcı sağlık personeline, tüm aile sağlık merkezlerine koruyucu gözlük, tulum, maske ve dezenfektan dağıttı. Bu uygulamaya ilçede bulunan tüm eczaneleri de dahil eden Tarsus Belediyesi, 25. Bölge Mersin Eczacılar Odası Tarsus Temsilciliğine tüm eczanelere dağıtılmak üzere koruyucu gözlük, dezenfektan, maske ve eldivenleri teslim etti.

Kovid-19 salgınının önüne geçme çalışmaları kapsamında, işi sıkı tutan Başkan Haluk Bozdoğan , temizlik müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının kesintiye uğramadan yürütülmesi için gereken tüm adımları da attı. Dışarıdan temin edilen çok sayıda holder vasıtasıyla 7/24 şehri ilaçlatan Bozdoğan, halkın kabalık olduğu bölgelerde, hastanelerde, PTT ve bankaların önlerine stantlar yerleştirip vatandaşlara maske dağıttırırken, stantlarda bulunan dezenfektan ile ellerini hijyen hale getirmelerine olanak tanıyor. Virüse maruz kalmamanın tek çaresinin, zorunlu olmadıkça evden çıkmamak olduğunun altını çizen Bozdoğan, "Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz evlerinde kalsınlar biz sahada onlar için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz" dedi.

Bozdoğan, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerinin müjdesini vererek, alzheimer ve demans hastaları ile birlikte tespitini yaptıkları bakıma muhtaç 65 yaş üzeri olan vatandaşlara, acil durumlarda kullanabilecekleri üzerinde panik butonu bulunan 'akıllı bileklik' dağıtmaya başladıklarını bildirdi. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Güncel
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