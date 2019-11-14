Tarsus'ta vatandaşlara tuz kullanımı uyarısı

Tarsus Belediyesi tuz tüketimini azaltmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.
Tarsus Belediyesi Sagˆlık I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri ilçede fazla tuz tüketiminin zararlarını anlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda vatandaşlar bilgilendirildi.
Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan
, yaptığı açıklamada, tuzun fazla kullanılmasının çok ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirtti.
Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasına değinen Bozdoğan, çalışma kapsamında ilçedeki işletmelere daha az tuz tüketimi noktasında uyarıda bulunulduğunu kaydetti.