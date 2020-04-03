Tarsus'ta yamaçtan düşen kaya parçaları, yolu kapattı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları, 8 köyün ulaşımının sağlandığı yola düştü. Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi. Tarsus ile Çamlıyayla arasında bulunan Yalamık, Bağçatağı, Korucak, Giden, Sarıkavak, Belçınar, Darıpınarı ve Kurtçukuru köylerine ulaşımın sağlandığı yola; yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Derin yarıkların oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, bölgede önlem alırken, belediye ekibi de yolun açılması için iş makineleri ile çalışma başlattı.

Kaynak: DHA