Tarsus'ta Yapımı Tamamlanan Cami Hizmete Açıldı

Tarsus
Belediyesi tarafından yaptırılan Akşemsettin
Cami, törenle hizmete açıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve bünyesinde taziye evi ve okuma salonu bulunan cami, düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşlar camide ilk cuma namazını da kıldı.
Tarsus Belediye Başkan Şevket Can
, açılışta yaptığı konuşmada, ilçeye hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.
Caminin vatandaşların talebi üzerine yaptırıldığını aktaran Can, şunları kaydetti:
"Şehrimizin ve ülkemizin birliğe kardeşliğe huzura ihtiyacı var. Huzurumuzun, kardeşliğimizin olmadığı bir yerde malımız mülkümüz olmuş neye yarar. Bunun en güzel örneği Suriye
'de yaşananlardı. Onların gidebilecek ülkesi Türkiye
vardı. Bizlerin gidebilecek bir ülkesi yoktur. Biz gitmeye de kalksak bizi kabul edebilecek bir ülke yoktur. Bizim de bu ülkeden asla ve asla gitmeye niyetimiz yoktur. Camimiz Akşemsettin Mahallemize ve Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun."
Açılış törenine, Mersin
Valisi Ali İhsan Su
ile Toroslar
Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
da katıldı.
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