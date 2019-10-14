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Tarsus'ta zabıta ve sağlık ekiplerinden "sucuk" denetimi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Zabıta ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Sağlıklı Tarsus" sloganıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren sucuk imalathane ve satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

14.10.2019 16:47Tarsus'ta zabıta ve sağlık ekiplerinden
Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Zabıta ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Sağlıklı Tarsus" sloganıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren sucuk imalathane ve satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen hafta hafta sonu Tarsus'ta faaliyet gösteren kasaplardan alınan numunelerde sucuk etinde at eti ve benzeri yasaklı ürünlere rastlanmasının ardından, Tarsus Belediyesi sağlık ve zabıta ekipleri alarma geçti. "Sağlıklı Tarsus" sloganıyla şehri karış karış gezen ekipler, sucuk imalathane ve satışını yapan iş yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Lokanta ve tantuni gibi iş yerlerini de denetleyen ekipler, laboratuvar ortamında incelemek üzere etlerden numune aldı. Yapılacak tahlillerin neticesinde sağlıksız ürün üreten veya satan firmalara idari para cezası ve idari yaptırım kararları alınacak.

Bu tür denetimlerin ve tahlillerin tüm iş kolları üzerinde yıl boyunca sürekli devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mersin, Zabıta, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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