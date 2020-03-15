Tarsus'taki cinayet zanlıları Mersin'de yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
15.03.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:15
Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 17 Şubat tarihinde Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi Mehmetçik Parkı yanında bulunan erkek kuaförü önünde, Hadi İncirligöz (40) adlı şahsın otomobilden pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin Mersin'de olduğu bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, cinayet zanlısı oldukları belirlenen Uğurcan Ö. (26) ile Mert. Ö. (23), Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ayrıca zanlılardan Mert Ö.'nün başka suçlardan hakkında 14 yıl 13 ay 5 gün, Uğurcan Ö.'nün ise 5 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, aynı olayla ilgili olarak 19 Şubat tarihinde Mustafa Y. adlı şüphelinin ise Konya'da yakalandıktan sonra tutuklandığı belirtildi. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, 17 Şubat tarihinde Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi Mehmetçik Parkı yanında bulunan erkek kuaförü önünde, Hadi İncirligöz (40) adlı şahsın otomobilden pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin Mersin'de olduğu bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, cinayet zanlısı oldukları belirlenen Uğurcan Ö. (26) ile Mert. Ö. (23), Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ayrıca zanlılardan Mert Ö.'nün başka suçlardan hakkında 14 yıl 13 ay 5 gün, Uğurcan Ö.'nün ise 5 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, aynı olayla ilgili olarak 19 Şubat tarihinde Mustafa Y. adlı şüphelinin ise Konya'da yakalandıktan sonra tutuklandığı belirtildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Haberler
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Haberler
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında