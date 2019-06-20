20.06.2019 14:27
Haberler»3. Sayfa»Haber

Tarsus'taki kazada yaralanan 2 genç hayatını kaybetti

Tarsus

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki genç hayatını kaybetti.

Mersin'inTarsusilçesinde 14 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi otogar kavşağında yaşanan kazada, K.A. idaresindeki 44 BF 490 plakalı otomobil ileAdanayönünden Tarsus istikametine dönmek isteyen Hasan Yaramış (36) yönetimindeki 34 KH 7688 plakalı otomobil çarpışmış, K.A. idaresindeki araç yanmaya başlarken, diğer araçta bulunan sürücü Hasan Yaramış ile araçta bulunan Yılmaz Gündeş (30) çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yanan araç söndürülürken sürücü K.A. hafif şekilde yaralanırken, diğer araçta bulunan ve ağır yaralanan Hasan Yaramış ile Yılmaz Gündeş, hastanede tedavi altına alındılar.

Ağır yaralı olan Hasan Yaramış ve Yılmaz Gündeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin,Tarsus,3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:13İmren öğretmenin ölümüne ilişkin eski eşin yargılanmasına devam edildi
15:10Kadını öldürüp silahı bahçesine gömen zanlı yakalandı
15:08Trabzon'da şiddetli yağış beklentisi korkutuyor
15:08Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
15:06Kamyonlara dadanan akü hırsızı kardeşler yakalandı
15:03Antalya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
15:01Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı