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Tarsus'taki silahlı saldırı uğrayan 4 kardeşten 1'i öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya uğrayan 4 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

24.08.2019 11:38 Tarsus'taki silahlı saldırı uğrayan 4 kardeşten 1'i öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya uğrayan 4 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, motosikletli yüzleri siyah kar maskeli şahıslar tarafından Gözlükule Mahallesi Sait Polat Bulvarı ile Abdi İpekçi Caddesi kesişiminde bulunan bir lastikçi dükkanına silahlı saldırı yapıldı.

Meydana gelen saldırıda işyerinde oturan K.Y. (18), Y.Y. (13), M.O.Y. (17), H.A.Y. (14) isimli kardeşler çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan H.A.Y. isimli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırı sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Çocukların babası Hakan Y. 11 Eylül 2019 tarihinde Çamlıyayla'nın Sebil Mahallesi'nde kendi evinde pompalı tüfek ile öldürülmüştü.

Cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklanarak ceza evine konuldu. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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