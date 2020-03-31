Tarsus'taki uyuşturucu operasyonunda 10 gram esrar ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde 10 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
31.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:40
Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde 10 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu, imha edildi.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu, imha edildi.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA