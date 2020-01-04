Haberler » Güncel » Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya: 'Gelecek için daha da umutlanıyoruz' - Haber

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya: "Gelecek için daha da umutlanıyoruz"

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, iş dünyası olarak ülke geleceğine umutla baktıklarını belirtti.

04.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:48 Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya:
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, iş dünyası olarak ülke geleceğine umutla baktıklarını belirtti.
Kaya, 2020'de yaptıkları ilk toplantıdaki konuşmasında, resmi verilerin, ekonomide toparlanma olduğunu gösterdiğini aktardı.
Ekonomik büyüme için üretimin önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Böyle bir ortamda, daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Türkiye ancak böyle büyük ve güçlü bir ülke olabilir. Bu güçlü iradeyi ülke yönetiminde görüyoruz ve gelecek için daha da umutlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Murat Kaya, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Haber
17:36   Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar - Haber
17:36   Yozgat işten çıkarılan maden işçilerinden tepki - Haber
17:36   Konya'da "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi - Haber
17:36   Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
4.01.2020 17:37:12