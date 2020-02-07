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Tarsus Ticaret Borsası çalışanlarına eğitim

Tarsus Ticaret Borsası çalışanlarına iş ve aile hayatında öfke kontrolü eğitimi verildi.

07.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:20Tarsus Ticaret Borsası çalışanlarına eğitim
Ticaret Borsası çalışanlarına iş ve aile hayatında öfke kontrolü eğitimi verildi.
Psikolog Cansu Gürdağlı'nın verdiği eğitimde, öfkenin oluşma nedenleri ve davranışlara etkileri, bununla baş edebilmek, öfkeyi yöneterek aile ve kurum içi verimliliği arttırmak gibi konulara vurgu yapıldı.
Borsa Başkanı Murat Kaya, 2020 yılının ilk eğitim programını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyanın en büyük ve gelişmiş ekonomileri arasında yerimizi almanın yolu, eğitimden geçiyor. Biz de bu vizyona destek vermek adına çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz." dedi.

Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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