Tarsus'un Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümüne Doğru

Mersin
'in Tarsus
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programların hazırlıkları tamamlandı.
Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü programı kapsamındaki etkinlikler, 21 Aralık
'ta başlayacak.
Bir hafta sürecek olan kutlama programında, çeşitli yarışmalar, turnuvalar ve gösteriler gerçekleştirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, ilçenin milli mücadele döneminde işgalden en çok etkilenen kentlerden birisi olduğunu belirterek, "Milli mücadelede sonucunda Türklerin asla esir edilemeyeceği, söz konusu vatan olunca gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda edeceği dosta düşmana gösterilmiştir. Aziz atalarımızın kanları ve canları pahasına verdikleri kutsal mücadeleler sonucunda kurtardıkları bu güzel kentimizin kurtuluş bayramına tüm halkımızı davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Kutlama programı 27 Aralık'ta düzenlenecek törenle son bulacak.
Kaynak: AA