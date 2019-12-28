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Tarsus'un perileri, Başkan Bozdoğan için pankart açtı

Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde (KBBL) rakibi Karşıyaka Çarşı Kolejini 74-48 yenen Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, kalp rahatsızlığı geçiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı unutmadı.

28.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:16 Tarsus'un perileri, Başkan Bozdoğan için pankart açtı
Kadınlar Bölgesel Liginde (KBBL) rakibi Karşıyaka Çarşı Kolejini 74-48 yenen Belediyespor Kadın Takımı oyuncuları, kalp rahatsızlığı geçiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk 'ı unutmadı. "Aramızda olmasanız da yanımızdasınız, geçmiş olsun Haluk Başkanımız" yazılı pankart açan sporcular, galibiyeti Başkan Bozdoğan'a hediye etti.

KBBL'nin iddialı ekiplerinden Tarsus Belediyespor Kadın Takımı, Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaştı. Tarsus Salonunda oynanan karşılaşmayı, Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları Serap Kurtcu, Mutallip Bobuşoğlu ve Füsun Kaleli ile Tarsus Belediyesi Spor Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Torun ve çok sayıda vatandaş izledi.

Müsabakanın ilk çeyreğinde güçlü savunma yapan Tarsus ekibi, periyodu 13-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücum ağırlıklı oynayan Tarsus Belediyespor, ilk yarıyı 34-19 önde tamamladı. Turkuaz beyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi Karşıyaka Çarşı Koleji karşısında savunmada ağırlığını artırıp, üçüncü çeyreği de 61-35 önde bitirdi. Tarsuslu basketbolcular, son çeyrekte ise karşılaşmayı 74-48 tamamladı.

Takım oyuncuları, maç öncesinde ve sonrasında "Aramızda olmasanız da yanımızdasınız, geçmiş olsun Haluk Başkanımız" yazılı pankart açtı. Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, galibiyeti birkaç gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a hediye etti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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