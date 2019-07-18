18.07.2019 15:51
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Tarsus'un tanıtımına sanatçı desteği

Tarsus

Tarsus Belediyesi'nin sosyal medya platformunda başlattığı 'Tarsus'u Tanıt' kampanyası kapsamında ünlü pop sanatçısı Zeynep Casalini, ilçeye gelerek tarihi mekanları gezdi.

Tarsus Belediyesi'nin sosyal medya platformunda başlattığı 'Tarsus'u Tanıt' kampanyası kapsamında ünlü pop sanatçısı Zeynep Casalini, ilçeye gelerek tarihi mekanları gezdi.

Tarsus Belediyesi, geçmişi 10 bin yıla dayanan Tarsus'u tanıtmak amacıyla geçen haftalarda sosyal medyada 'Sevdiğin bir ünlüyü Tarsus'ta gezdirmeye ikna et' kampanyası başlattı. Belediyenin sosyal medya paylaşımını gören yüzlerce vatandaş, birçok sanatçı ve siyasetçiyi etiketledi. Kampanyaya Twitter'de karşılık veren ünlü pop sanatçısı Zeynep Casalini, ilçeye gelerek tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Ardından Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret eden Casalini, bu anlamlı kampanya için Bozdoğan'a teşekkür etti.

Casalini, "Çok güzel bir yere geldiğimi geç fark ettim. Tarsus adeta bir açık hava müzesi. Gezdiğim yerlerde kültürel dokuya, insanların sıcaklığına ve halkın misafirperverliklerine gerçekten hayran kaldım. Buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum, en kısa zamanda tekrardan geleceğim" dedi.

Zeynep Casalini'ye teşekkür eden Başkan Bozdoğan ise kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel

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