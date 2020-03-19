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Tarsus Üniversitesi "Bilgi ve İletişim Ofisi" kurdu

Tarsus Üniversitesi, daha çok kişiye ulaşmak için Bilgi ve İletişim Ofisi oluşturdu.

19.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:30
Tarsus Üniversitesi
Tarsus Üniversitesi, daha çok kişiye ulaşmak için Bilgi ve İletişim Ofisi oluşturdu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ofis, kurumun birimleri arasındaki iletişimi sağlarken, basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetecek.
Kurumun, kültürünü, kimliğini, kurumsal imajını anlatacak olan ofisin yönelim kurulunda akademisyenler yer alacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Tarsus, Güncel

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