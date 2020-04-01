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Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir maaşını bağışladı.

01.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:30
Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir maaşını bağışladı.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşım ile katılıyorum. Biz bize yeteriz Türkiyem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus, Aydın, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tarsus Üniversitesi Rektörü Aydın'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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