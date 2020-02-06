Haberler » Güncel » Tarsus Üniversitesi ve TSO, iş birliği protokolü imzaladı - Haber

Tarsus Üniversitesi ve TSO, iş birliği protokolü imzaladı

Tarsus Üniversitesi ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında üniversite ve sanayi iş birliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen protokol imzalandı.

06.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:19Tarsus Üniversitesi ve TSO, iş birliği protokolü imzaladı
Üniversitesi ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında üniversite ve sanayi iş birliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen protokol imzalandı.
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki törende, üniversitelerin kent için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.
Aydın, ticaret ve sanayi dünyasını temsil eden, kentin hem ekonomisi hem de sosyal ve kültürel konularıyla birebir ilgilenen Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının kendileri için çok önemli bir paydaş olduğunu kaydetti.
TSO Başkanı Ruhi Koçak da üniversiteler ile sanayi arasındaki iş birliğinin sürekli olması ve bilimsel veriler ile araştırmalar ışığında strateji ve yol haritası çizilmesi gerektiğini aktardı.

Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 17:54:23