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Tarsus zabıtasında yaka kameralı dönem başlıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerinin yaka kameralı sisteme geçeceği bildirildi.

23.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:36 Tarsus zabıtasında yaka kameralı dönem başlıyor
'in ilçesinde zabıta ekiplerinin yaka kameralı sisteme geçeceği bildirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, denetim ve çalışmalarda görüntü-ses kaydı yapabilen yaka kameralarıyla görev yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, uygulamanın vatandaşların güvenliği ve huzuru için oldukça önemli olduğunu belirtti.
Müdürü Uğur Bozan da uygulama kapsamında 15 yaka kamerasının alındığını ve ilerleyen dönemde tüm ekibin bu uygulamaya geçeceğini kaydetti.

Mersin, Zabıta, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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