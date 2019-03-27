Tartımda Yüzde Yüz Kontrol: Tuna Tartı

Tuna Tartı ve Elektronik Sistemleri Satış Müdürü Bertan Çakır, "Tuna Tartı ve Elektronik Sistemleri olarak İzmir'den dünyayasloganıyla üretim yapan bir firmayız. Ürettiğimiz modellerle hem Türkiye'de hem dünyada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tüm dolum, tartım ve kontrol sistemlerinde hizmet vermekteyiz." şeklinde konuştu.

"DOLUM SİSTEMİMİZ ÇOK GELİŞMİŞ DURUMDA"

Satış Müdürü Bertan Çakır, "Dışarıyı bağımlılığı olan bir firma değiliz. Mekaniğiyle, otomasyonuyla, yazılımıyla tek bir çatı altında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Dolum sistemimiz bizim oldukça gelişmiş durumda. 5 kilodan 50 kiloya kadar hassas dolum yapabilen bir makine. Bu ürünümüz firmalara çok büyük katma değer katıyor. Hem birim sayısını düşürüyor, hem personel sayısını düşürüyor ve aynı zamanda hassas tartımı sayesinde fire oranını aşağı çekmektedir. " ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİN SON KONTROLÜ ARTIK EMİN ELLERDE

Bertan Çakır, "Bantlı Kontrol Kantarları (Checkweigher) ülkemizde üretilmiyordu. Bunu ülkemizde üreterek dışa olan bağımlılığı bitirdik. Üretimin son kontrolü artık en hassas şekilde yapılıyor ve tüketicilerin hizmetine sunulabiliyor. Şekil ve biçim anlamında da kontrollerini yapabilen bir ürünü ülkemize hediye etmiş olduk." dedi.