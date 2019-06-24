24.06.2019 12:03
Haberler » Yerel » Haber

Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı

Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı Arıza yapan iş makinesi caddeyi dakikalarca trafiğe kapattıBAYBURT - Bayburt'ta iki ortağın anlaşmazlığı nedeniyle cadde üzerinde bırakılan iş makinesi dakikalar süren tartışmanın ardından kaldırıldı.

Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı
Arıza yapan iş makinesi caddeyi dakikalarca trafiğe kapattı
BAYBURT - Bayburt 'ta iki ortağın anlaşmazlığı nedeniyle cadde üzerinde bırakılan iş makinesi dakikalar süren tartışmanın ardından kaldırıldı.
İddiaya göre, Bayburt'ta iki ortak arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Erzurum Caddesi üzerinde yaşanan tartıma dolayısıyla arıza yapan iş makinesi de yol ortasında bırakıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Bayburt Belediyesi Zabıta Ekipleri tartışmayı yatıştırmaya çalışarak iş makinesinin cadde üzerinden kaldırılmasını istedi. Ancak ortaklardan biri iş makinesini götürmek isterken, diğeri caddede beklemesini istedi. Bunun üzerine olay yerine emniyet ekipleri geldi. İkiliyi polis aracına götüren ekipler tartışmayı yatıştırdı.
Bunun üzerine arıza yapan tonlarca ağırlıktaki iş makinesi yaklaşık 45 dakika sonra cadde üzerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Öte yandan arıza yapan iş makinesinin çalıştırılmasıyla birlikte çıkan dumanlar mahalledeki vatandaşlara yangın korkusu yaşattı.Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı
Kaynak: İHA
Bayburt , Zabıta , Polis , Yerel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:59 Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
12:10 Ayvacık kadınları evlerinde yaptıkları ürünleri satarak ev bütçesine katkı sağlıyor
12:02 Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı
11:53 Ehliyetsiz sürücü önce park halindeki araca ardından bir evin duvarına çarptı
11:42 Bisiklet yolları işgal ediliyor
11:04 Çiğ börekçi fabrikatör
10:54 Balıkesir'de atlı okçuların gösterisi nefes kesti