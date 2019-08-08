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Tartışığı eşi ve kızını av tüfeği ile öldürdü

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Cebrail Ertürk, tartıştığı eşi Filiz ve kızı Rukiye Ertürk'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü.

08.08.2019 13:42 Tartışığı eşi ve kızını av tüfeği ile öldürdü
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Cebrail Ertürk, tartıştığı eşi Filiz ve kızı Rukiye Ertürk'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı Hilalli Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cebrail Ertürk ile eşi Filiz ve kızı Rukiye arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Cebrail Ertürk, tüfekle eşi ve kızına ateş açtı. Silah sesini duyan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve kızının öldüğü belirlendi. Cebrail Ertürk, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Cebrail, Güncel

Kaynak: DHA

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