0.021 oranına Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konuk olduğu canlı yayında yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. Kara, 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vaka sayısının toplam ölüm sayısına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi.

BÜYÜK DALGALANMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Kara'ya göre; vaka sayısı arttıkça büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece, ölüm oranı vaka sayısının 0.021 oranında sabit kalacak. Kara, rakamın neden sabit kaldığıyla ilgili soruya ise otomobil üzerinden örnek verdi. "İyi bir örnek olmayacak aklıma bu geldiği için paylaşıyorum bağışlayın" diyen Kara, "Nasıl ki otomobilinizde yokuş inerken kilometre başına yakıt miktarı düşüyorsa ya da yokuş çıkarken yakıt miktarı artıyorsa; uzun yola çıktığınızda yani mesafeniz uzadığında kilometre başına yakıt miktarı sabit bir seviyeye gelir. Bu da ona benziyor. Vaka yükseldikçe, bu oranlar gerçekleşiyor" dedi.

Ateş Kara, "Bizim vaka sayımız 3000 ila 4000 arasında çıktığı müddetçe kaybımız da 80 ila 110 arasında olduğu müddetçe bu rakam çıkar" dedi.

ESAS ÖNEMLİ OLAN ÖLÜM ORANI

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının toplam vaka sayısı oranına ilişkin tablo da hazırlayan Kara, esas önemli olanın "mortalite" (Ölüm) oranı olduğunu vurguladı.