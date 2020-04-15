Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

0.021 oranına Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Toplam vaka sayısının toplam ölüm sayısına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarıyla ilgili olarak, "Bizim vaka sayımız 3000 ila 4000 arasında çıktığı müddetçe kaybımız da 80 ila 110 arasında olduğu müddetçe bu rakam çıkar" dedi.

15.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:39

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konuk olduğu canlı yayında yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. Kara, 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vaka sayısının toplam ölüm sayısına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi.

BÜYÜK DALGALANMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Kara'ya göre; vaka sayısı arttıkça büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece, ölüm oranı vaka sayısının 0.021 oranında sabit kalacak. Kara, rakamın neden sabit kaldığıyla ilgili soruya ise otomobil üzerinden örnek verdi. "İyi bir örnek olmayacak aklıma bu geldiği için paylaşıyorum bağışlayın" diyen Kara, "Nasıl ki otomobilinizde yokuş inerken kilometre başına yakıt miktarı düşüyorsa ya da yokuş çıkarken yakıt miktarı artıyorsa; uzun yola çıktığınızda yani mesafeniz uzadığında kilometre başına yakıt miktarı sabit bir seviyeye gelir. Bu da ona benziyor. Vaka yükseldikçe, bu oranlar gerçekleşiyor" dedi.

Tartışma yaratan 0.021 oranına Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi

Ateş Kara, "Bizim vaka sayımız 3000 ila 4000 arasında çıktığı müddetçe kaybımız da 80 ila 110 arasında olduğu müddetçe bu rakam çıkar" dedi.

ESAS ÖNEMLİ OLAN ÖLÜM ORANI

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının toplam vaka sayısı oranına ilişkin tablo da hazırlayan Kara, esas önemli olanın "mortalite" (Ölüm) oranı olduğunu vurguladı.

0.021 oranına Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Etiketler: Ateş Kara, Sağlık, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (4)
BİLO:Evinde ölenler zature den ölenler bu tabloya dahil mi
Cevap Yaz 0 0
GAZİANTEP:Buldunuz saf insanları
Cevap Yaz 0 4
;-:Allah cümlemizi korusun Savaşa girmiş gibi Dünya da hastalıktan ölenlerin toplam sayısı neredeyse 1. dünya savaşına katılan devletlerin ölen askerlerinin sayısı kadar var. Ölenler için her devlet Milli yas ilan etmeli
Cevap Yaz 4 2
BİRİNCİ PAYLAŞIM SAVAŞI , DÜZELTELİM:ulus devletlerin imparatorluk çöplerinin nüfuz alanlarını genişletip bu alanlardaki kaynakları oligarşik hödüklere peşkeş çekme savaşı ; insanlıkla bir ilgisi yok!
0 0

Sağlık Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Haberler ›› Sağlık ››0.021 oranına Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

11:53: Harvard Üniversitesi Sosyal Mesafenin Yıllarca Sürebileceğini Açıkladı - Haberler 11:53: Türkiye, Koronavirüs İlacı Olarak Kullanılabilen Klorokini Elde Etti - Haberler 11:53: ABD Başkanı Trump, DSÖ'ye Sağladıkları Fonu Askıya Aldıklarını Açıkladı - Haberler 11:53: Apple, Hareketlilik Verilerini Paylaşacak! İnternet Sitesi Yayında - Haberler 11:53: Facebook ve Instagram Hikayelere Müzik Ekleme, Müzik Paylaşma Türkiye'de - Haberler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı