Tartışma Yaratan Fotoğraf! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor

Hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyada "Melania Trump dublör kullanıyor" tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Birçok kullanıcı '#FakeMelania' (Sahte Melania) etiketiyle First Lady'nin vücut dublörü kullandığını iddia etti.

TRUMP FELAKET BÖLGESİNDE

Sputnik'in haberine göre, geçen hafta, ABD'nin Alabama eyaletinde meydana gelen hortum faciasında 23 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgede bulunan birçok ev de yıkılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Alabama eyaletine giderek eyalette incelemelerde bulundu ve halkın sıkıntılarını dinledi.

FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti. İkilinin mezarlık ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı Melania Trump'ın vucüt dublörü kullandığı iddialarını yeniden alevlendirdi. Twitter'da kullanıcılar #FakeMelania etiketini kullanarak söz konusu fotoğraflardaki kişinin First Lady'e benzemediğini belirttiler.

"BOY FARKINA NE DEMELİ?"

Bir kullanıcı "Bu gerçek Melania değil" ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Bugünki favorim sahte Melania" ifadelerini kullandı. Başka bir Twitter kullanıcısı ise "Boy farkına ne demeli?" diye sordu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;