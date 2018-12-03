03 Aralık 2018, 15:35
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Rütbeli Asker, Acemi Erleri Sıraya Dizip Fatih Bucak'a Selam Göndertti

Rütbeli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Askeriyede acemi erlere yaptırılan talim esnasında MHP'li Bucak'a selam gönderilen bir video ortaya çıktı. Videodaki konuşmalardan Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda çekildiği anlaşılan görüntülerde rütbeli bir asker koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

"SELAM OLSUN FATİH BUCAK"

Görüntülerde hizalı yürüyüş ve sayma çalışması yaptıran rütbeli asker, daha sonra erlere emir vererek Bucak'a selam gönderiyor: "Selam olsun Fatih Bucak."

İşte o tepkilerden bazıları;

MHP'DEN ADAY OLDU

Daha önce AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan Bucak Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkan adayı yapılmıştı.

BUCAK: BİZ SEÇİME DEĞİL ÖLMEYE GELİYORUZ

Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına konuşan Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Bucak Meydan Okuyarak MHPFatih Bucak Meydan Okuyarak MHP'den Aday Oldu

MHPMHP'den Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Olan Mehmet Fatih Bucak Kimdir?

MHP,Fatih,Bucak
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:35



YORUMLAR (56)
MERT: bu yaratigi acilen iceri alinip kendi menfati icin na kuzularini korkutarak reklam amacli faliyet gösterdigi ve özel hayatlarina taciz sucundan en agir cezayi almasi sarttttttttt.
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HÜZÜN: SÖKÜN RÜTBESİNİ HAK ETMİYOR. . .
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  • VELEVKİ : Yav koluna baksana zaten uzman erbaş.nesini sökeceksin.pembe teskere ver gitsin.
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SORUNLU : Orası siyaset meydanı değil hemen cezalandirilsin
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VATANDAŞ: Hemen gereği yapılmalı. Bir başkasıda çıkar başka bir partının adayına selam gönderir TSK. içine siyaset sokmak olmaz
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