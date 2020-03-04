Erdoğan, tartışma yaratan görüntüsü hakkında ilk kez konuştu: Şeytani bir kampanya

Esed rejiminin İdlib 'de düzenlediği saldırılarda 34 vatan evladı şehit düşmüş, hain saldırıdan iki gün sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı bir anısını anlatırken gülümsemişti. Erdoğan'ın bu anına ilişkin görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Erdoğan, "Şeytani bir kampanya" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. 2 saat süren toplantıda Erdoğan'a gülme anına ilişkin video izletildi ve görüşleri soruldu. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan videoyu izledikten sonra sitem etti.

"BU ŞEYTANİ BİR KAMPANYA"

Şehit haberlerinin ardından kamuoyunda tartışma yaratan videoyu izlerken sinirlendiği görülen Erdoğan, "Orada bir ironi var. Trump'la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum" dedi.