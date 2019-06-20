20.06.2019 23:47
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Tartışmada sırtından vurulan şahıs ağır yaralandı

Tartışmada sırtından vurulan şahıs ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıslar tarafından silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıslar tarafından silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat U. adlı şahıs, Seka Tünel üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıslar, yanlarındaki silahla Murat U.'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar sırtına isabet eden Murat U. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gesen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat U. ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Murat U.'nın tedavisi sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri saldırı sonrası kaçan iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kozluk, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

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