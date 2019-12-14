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Tartışmalı gökdelen projesinde ruhsatın iptali için çalışma başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile görüşerek gökdelen projesi ruhsatının iptali için gerekli çalışmaları başlattığını bildirdi.

14.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:22Tartışmalı gökdelen projesinde ruhsatın iptali için çalışma başlatıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye Başkanı Abdül Batur ile görüşerek gökdelen projesi ruhsatının iptali için gerekli çalışmaları başlattığını bildirdi.

Konak ilçesinde planlanan gökdelen projesi için, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Daire Başkanlığı ve Konak Belediyesine ruhsatın durdurulması talep edilmişti. Bu gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tartışmalı projesinin özellikle Kadifekale olmak üzere kent siluetini bozacağının ve hukuki süreçlerin henüz tüketilmediğinin anlaşılması üzerine ruhsatın iptali hakkında gerekli çalışmaları başlatma kararı aldı. Tunç Soyer bu nedenle, ruhsatın iptali için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile de görüşme yaptı.

Soyer, gökdelen ruhsatının hukuki zeminini oluşturan 1/1000'lik Uygulama İmar Planının iptal edilmek üzere ivedilikle Konak Belediyesi Meclis gündemine alınmasını talep etti. Tunç Soyer, Konak Belediyesi Meclisinin ilgili planı iptal etmesi halinde İzmir Büyükşehir Meclisini olağanüstü toplanmaya çağırarak bu kararın onanması teklifinde bulunacağını açıkladı.

Planın iptal edilmesi halinde, yeni bir gökdelen projesinin daha oluşmasını engellemek amacıyla Planlı Alanları İmar Yönetmeliğinin 66. maddesi kapsamında Konak Belediyesi ile eş güdüm içerisinde bir Mimari Estetik Komisyonu oluşturulacak. Kurulun, gökdelen projelerinin Kadifekale başta olmak üzere İzmir'in siluetine olan etkisini değerlendirmesi ve benzer inşaatların bir daha oluşamayacak şekilde bir teknik değerlendirme yapması bekleniyor. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: İHA

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