Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelenskiy buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı mevkidaşı Volodymr Zelenskiy bir araya geldi. Görüşme Trump'ın, Zelinskiy'ye eski Başkan Yardımcısı ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde karşısına çıkması beklenen Joe Biden'ın oğlu aleyhine soruşturma açılması iddialarının gölgesinde gerçekleşti. Bu bağlamda Trump, Zelenskiy'nin her türlü yolsuzluk konusuna çok dikkat ettiğini, itibarının kesinlikle mükemmel olduğunu ve daha önce birkaç kez konuştuklarını da ifade ederek toplantıya başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı da söz konusu telefon görüşmesinde baskı altında olduğunu reddetti.

"KİMSE BANA BASKI YAPMADI"

Zelenskiy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bence insanlar yayınlanan metin sayesinde her şeyi okudular. Üzgünüm ama demokratik ve açık seçimlerde malzeme olmak istemiyorum. Baskı yoktu. İyi bir telefon görüşmesi yaptık. Normaldi. Birçok şey hakkında konuştuk. Siz okumuşsunuzdur, kimsenin bana baskı yapmadığını" ifadelerini kullandı.

TRUMP, RUDY GİULİANİ'Yİ SAVUNDU

Metinde adı geçen kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi savunan Trump, "Rudy Giuliani harika bir avukat, harika da bir belediye başkanıydı. Çok saygı duyulur kendisine. Son günlerde televizyondaki tutkusunu gördüm. Yaptığı şey inanılmaz. Yaptığı şey Rus cadı avının nerede başladığını keşfetmek. Nerede başladı ve nasıl?" dedi.

ZELENSKY, TRUMP'I UKRAYNA'YA DAVET ETTİ

Trump, Zelenskiy'yi daha ünlü yaptığı şakasını yaptı. Ukrayna lideri ile telefonda görüşmekten ziyade şahsen görüşmenin daha iyi olduğunu söyledi. Zelenskiy ise, Trump'a Ukrayna'yı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Eski Başkan Barack Obama'nın "hiç vakti olmadığını" belirtti. Zelenskiy, Trump'a, "Bizi ziyaret edeceğinize dair söz verir misiniz?" dedi. ABD Başkanı ise, "Eh, deneyeceğim" diye cevap verdi. Zelenskiy bunun üzerine, Miss Universe yarışmalarında her zaman Ukrayna'dan bir kazanan kazan olduğuna dikkat çekerek, ülkenin güzel kızlarına atıfta bulundu.

TRUMP'TAN ZELENSKY'E RUSYA ÇAĞRISI

Bu arada Trump, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler'de söylediği, "Umarım Başkan ve Putin bir araya gelip sorunlarınızı çözebilirsiniz. Çünkü Başkan Putin'in bir şeyler yapmak istediğine gerçekten inanıyorum" sözlerini ikili görüşmede Zelenskiy'nin yüzüne de söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanına, "Bu muazzam bir başarı olur, bunu yapmaya çalıştığınızı biliyorum" dedi. Rusya'nın ilerleme kaydettiğini belirten Trump, "Bütün felaketi sona erdirmek iyi olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü. Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı. ABD basınında dün, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü.

Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün, söz konusu görüşmede, Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise bugün söz konusu görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.