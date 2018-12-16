Tartıştığı 2 Kardeşi Tabancayla Vurdu

ARTVİN'de, Erdem Ş., tartıştığı Nihat (61) ve Telat Okumuş (57) kardeşleri tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi
Cami Meydanı'nda meydana geldi. Erdem Ş. ile Nihat ve Telat Okumuş kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdem Ş., belinden çıkardığı tabancası ile Okumuş kardeşlere ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan iki kardeş, çağırılan ambulansla Artvin
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Erdem Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.
- Artvin
Çarşı Mahallesi,Artvin
16 Aralık 2018 Pazar 15:26