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Tartıştığı ağabeyi ve kardeşinin üstüne kurşun yağdırdı

Denizli'de bir şahıs, tartıştığı iki kardeşini tabanca ile vurdu.

10.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:33
Tartıştığı ağabeyi ve kardeşinin üstüne kurşun yağdırdı
Denizli 'de bir şahıs, tartıştığı iki kardeşini tabanca ile vurdu. Kardeşlerden biri ağır yaralanırken, diğerinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Hüseyin Ç., ağabeyi Mehmet Ç. ve küçük kardeşi Bayram Ç. ile kardeşlerinden birinin evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç., yanındaki tabanca ile kardeşlerinin üzerine kurşun yağdırdı. Açılan ateşte ağabey Mehmet Ç. göğsünden, Bayram Ç. ise ayağından vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından Hüseyin Ç. kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Ağır yaralanan kardeşlerden Mehmet Ç. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, Bayram Ç. ise Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Çivril, 3. Sayfa
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