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Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, zihinse engelli Cafer S. (40), aralarında çıkan tartışmada ağabeyi Ahmet S.'yi (50) bıçakladı.

25.09.2019 11:01Tartıştığı ağabeyini bıçakladı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, zihinse engelli Cafer S. (40), aralarında çıkan tartışmada ağabeyi Ahmet S.'yi (50) bıçakladı. Ağır yaralanan ağabey tedaviye, kardeşi ise gözaltına alındı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan zihinsel engelli Cafer S. ve ağabeyi Ahmet S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cafer S. cebinden çıkardığı bıçakla Ahmet S.'yi göğsü ile sırtından yaraladı. Ağır yaralanan ağabey, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ahmet S.'nin hayati tehlikesi bulunduğu bildirilirken, Cafer S. gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.



Devlet Hastanesi, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

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