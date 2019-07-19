Haberler» Güncel» Haber

Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı

ADIYAMAN'da, Ozan Yücel (46), husumetli olduğu ağabeyi İsmet Yücel'i (53), karşılaştığı kahvehanede bıçaklayarak yaraladı.

19.07.2019 15:47 Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı
ADIYAMAN'da, Ozan Yücel (46), husumetli olduğu ağabeyi İsmet Yücel'i (53), karşılaştığı kahvehanede bıçaklayarak yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün gece Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Özcan Yücel ve İsmet Yücel kardeşler kahvehanede karşılaştı. İki kardeş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Özcan Yücel, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, ağabeyi İsmet Yücel'i karnından bıçakladı. İsmet Yücel kanlar içinde yere yığılırken, Ozan Yücel kaçtı.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağabey, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kaçan Ozan Yücel, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş Yücel, emniyette sorguya alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:11   Türkiye Mezunları'ndan dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz anma etkinlikleri
18:11   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı
18:11   İhsaniye'de siyez buğdayı kabuk soyma tesisi kuruluyor
18:11   TUNCELİ CHP HEYETİNDEN AYAZ VE NUPELDA KARDEŞLERİN AİLESİNE ZİYARET
18:11   FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ ek görüntü
18:10   Ahlatcı'dan hastalara ziyaret
18:10   Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak