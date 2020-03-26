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Tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, aralarında kavga çıkan kardeşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

26.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:38
Tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

İzmir 'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, aralarında kavga çıkan kardeşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.


Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi 16610 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Erkan T. (44) ile kardeşi Hakan T. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan T. tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Erkan T'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Erkan T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Öte yandan, Erkan T.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, suç aleti ile birlikte yakalanan cinayet zanlısı Hakan T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayraklı, kavga, İzmir, 3. Sayfa

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