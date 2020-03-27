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Tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağabeyini silahla vurarak öldüren kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:37
Tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde ağabeyini silahla vurarak öldüren kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi 1610 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katında meydana gelmişti. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Erkan T. (44) ile kardeşi Hakan T. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan T. tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Erkan T.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Erkan T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tutuklandı

Yaşanılan olayın ardından, polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanan cinayet zanlısı Hakan T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa

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